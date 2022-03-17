وظيفة شاغرة في حاضنة يوكاس التكنولوجية

إعلان توظيف صادر حاضنة يوكاس التكنولوجية تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى مسؤول المتابعة والتقييم MEAL Officer وذلك للعمل بمركز الكويت للتنمية وحاضنة التكنولوجيا (UCASTI) - الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية (UCAS) بمدينة غزة - تل الهوى - شارع عون الشوا بعقد لمدة سنة واحدة ، قابلة للتجديد .

نبذة

مركز الكويت للتنمية وحاضنة التكنولوجيا هو نظام عمل متكامل يهدف إلى دعم رواد الأعمال الشباب لوضع حجر الأساس في مجالات البحث والتسويق الإلكتروني. سيعمل وفق نموذج ناجح يعزز التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ مشاريع ريادية في مختلف المجالات والقطاعات.

هناك حاجة قوية لتوظيف مسؤول المتابعة والتقييم يعمل بدوام كامل في إطار وحدة الوجبات في UCASTI لدعم فريق العمل وتقويته، و من المتوقع أن يقدم مسؤول المتابعة والتقييم تقارير مباشرة إلى مدير البرامج في UCASTI والعمل بشكل وثيق مع مسؤولي الوجبات الآخرين.

مهام الوظيفة

- مسؤول المتابعة والتقييم مسؤول عن جميع جوانب المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى البرنامج.

- تطوير وتنفيذ نظام رصد وتقييم قوي يضمن تتبع نتائج المشروع / البرنامج على مستويات مختلفة (المخرجات والنتائج والأثر).

- وضع خطط الرصد والتقييم لجميع المشاريع والمقترحات والتأكد من متابعتها أثناء التنفيذ ؛ تطوير و / أو تكييف أدوات الوجبة.

- تقديم المشورة الفنية ودعم بناء القدرات للموظفين المعنيين في الحاضنة.

- المساهمة في تطوير وتقديم بيانات خط الأساس والنهاية أو المسوحات الأخرى وفقًا لتصميم المشروع.

- تطوير آلية المساءلة والتغذية الراجعة لمشاريع الحاضنات.

- جمع البيانات بانتظام وتحليل بيانات المساءلة الخاصة بآلية الإبلاغ عن الشكاوى والتعليقات لفريق Incubator.

- وضع خطط إدارة البيانات والمعلومات لتعزيز تبادل المعرفة والتعلم عبر المنظمة.

- المساهمة في تطوير والإبلاغ عن مراجعات المشروع ، والتقييمات ، والدراسات الاستقصائية ، وعمليات التحليل أو التقييم الأخرى.

- تنمية وتقوية العلاقات مع المنظمات الشريكة المحلية والجهات المانحة وشركاء القطاع الخاص والسلطات الوطنية

مؤهلات الوظيفة

- درجة الماجستير أو البكالوريوس في الإحصاء ، أوالاقتصاد ، أو إدارة الأعمال ، أو أي مجال ذي صلة.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المتابعة والتقييم

- معرفة منهجيات التقييم الرئيسية (النوعية والكمية والطريقة المختلطة والتأثير) ومنهجيات جمع البيانات وتحليلها

- خبرة في تخطيط وإدارة المسوحات وتطوير أدوات جمع البيانات وصقلها وتقييم جودة البيانات والإشراف عليها

- القدرة على التعامل مع مهام متعددة في وقت واحد في بيئة سريعة الخطى وتحديد الأولويات والوفاء بالمواعيد النهائية

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية ، و مهارات اتصال كتابية وشفوية ممتازة .

- مهارات إدارة الوقت

- إظهار الكفاءة مع MS Office ومعرفة ممتازة ببرامج الكمبيوتر.

- إتقان اللغة الإنجليزية والعربية. مهارات اتصال ممتازة الخطية والشفوية.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة الطلب وتحميل السيرة الذاتية من خلال الضغط ( هنا )

- سيتم رفض أي طلب لا يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات .

- سيتم الاتصال بالمرشحين المؤهلين فقط لإجراء مقابلة شخصية.

- ينتهى التسجيل يوم الاثنين 21 مارس 2022.

- سيتم إخطار المرشحين المختارين فقط.