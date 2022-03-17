حماس والقسام ينعيان والد قائد أركان المقاومة محمد الضيف

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني، وجناحها العسكري كتائب القسام إلى أمتنا العربية والإسلامية الفقيد الكبير المجاهد المربي الفاضل الحاج دياب المصري (الضيف)، والد قائد أركان المقاومة القائد العام لكتائب القسام القائد المجاهد محمد دياب الضيف (أبو خالد).

وقالت حركة حماس في بيانٍ لها، اليوم الخميس، إن والد الضيف رحل إلى جوار ربّه عزّ وجل فجر اليوم الخميس صابرًا مُرابطًا مُحتسبًا، بعد رحلةٍ من الجهاد والعطاء، كان فيها مثالًا للصبر والثبات، وقدّم فيها الأبناء والأحفاد مُجاهدين وشهداء وأسرى على طريق المقاومة والتحرير والعودة.

وتقدمت في بيان نعي من القائد المُجاهد محمد الضيف (أبو خالد)، ومن أبناء فقيدنا العزيز وأسرته، ومن المُجاهدين والمُقاومين كافة، ومن عموم آل المصري الكرام في الوطن والشتات بخالصِ التعازي، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يتقبّله في عليّين مع النبيين والصدّيقين والشهداء.

كما واحتسبت كتائب القسام عند الله الحاج المُجاهد دياب الضيف والد قائد هيئة الأركان أبو خالد الضيف، سائلة الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهمَ أهله الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين