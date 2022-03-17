الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة أقل من معدلها السنوي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائماً جزئياً وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها إقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الإمطار على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل غائماً جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا ويطرأ نخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الصقيع. والله تعالى أعلم

المصدر / فلسطين أون لاين