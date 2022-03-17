فيلم وثائقي في الكويت يحكي قصة جدار الفصل العنصري

أطلقت لجنة القدس ومناهضة التطبيع في جمعية المحامين الكويتية، مساء الأربعاء، فيلماً وثائقياً مترجماً للغة العربية بعنوان "مكسور.. رحلة فلسطينية عبر القانون الدولي" للمخرج الفلسطيني محمد العطار.

ويحكي الفيلم قصة جدار الفصل العنصري الذي بناه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ودور القانون الدولي تجاه هذه القضية.

ويقدم الفيلم شهادات صريحة لخبراء قانونيين مشهورين دولياً، من قضاة محكمة العدل الدولية، ودبلوماسيين ومسؤولين في الأمم المتحدة، إلى جانب أصوات إسرائيلية معارضة لإقامة الجدار، كالمستشار القانوني السابق بوزارة خارجية الاحتلال ثيودور ميرون.

ويحاول الفيلم الإجابة على عدة أسئلة، أبرزها: لماذا لم يحدث شيء لمنع الاحتلال من الاستمرار في بناء الجدار؟ ولماذا لم يزال بعد قرار محكمة العدل الدولية بعدم مشروعيته؟

وقال الرئيس السابق لوحدة مراقبة الجدار التابعة للأمم المتحدة، ستيفان زيجلر، الذي استلهم الفيلم وأنتجه، إنه عمل على توثيق آثار الجدار منذ العام 2005، مضيفاً: "لو كان القانون الدولي قوي كقوة الجدار؛ لما كان هناك جدار".

يشار إلى أنه في 23 حزيران/يونيو 2002، بدأت حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون ببناء جدار الفصل العنصري الممتد على طول "الخط الأخضر" مع الضفة الغربية، بدعوى منع تسلل منفذي العمليات الفدائية إلى دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين