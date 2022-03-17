فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العودة" يطلع مجلس حقوق الإنسان على معاناة أطفال غزة بسبب عدوان مايو

عمارة: ما يخطط للأقصى أمر خطير وشعبنا قادر على الدفاع عنه

"الحرب الروسية على أوكرانيا... هل حققت أهدافها؟"

بايدن: أعتقد أن بوتين "مجرم حرب".. وموسكو تندد

فيلم وثائقي في الكويت يحكي قصة جدار الفصل العنصري

باحث مقدسي: مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى حفاةً بدعوى هيكلهم المزعوم

واشنطن تدرس إزالة الحرس الثوري من لائحة (الإرهاب)

مصادر: الملاحقة المزدوجة وراء اعتقال الاحتلال المطارد مؤمن نشرتي

نتائج التشريح الأولية للشهيد الهربد تكذب ادعاءات الاحتلال

اندلاع مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز قلنديا

إعلان تيك توك داخلي

بايدن: أعتقد أن بوتين "مجرم حرب".. وموسكو تندد

17 مارس 2022 . الساعة 00:01 بتوقيت القدس
...

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب" على خلفية غزو أوكرانيا.

وقال بايدن للصحافيين "أعتقد أنه مجرم حرب".

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأن بايدن كان "يتحدّث من قلبه" بعدما شاهد على التلفاز صورا "للأفعال الهمجية التي يقوم بها دكتاتور متوحش عبر غزوه بلدا آخر".

بدوره، ندد الكرملين بتصريحات الرئيس الأمريكي، معتبرا تلك التصريحات "غير مقبولة ولا تُغتفر".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بلاده تعتبر "الخطاب غير مقبول ولا يُغتفر، لرئيس دولة قتلت قنابله مئات آلاف الأشخاص في أنحاء العالم".

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#بوتين #الكرملين #أوكرانيا #البيت الأبيض #بايدن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة