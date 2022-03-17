بايدن: أعتقد أن بوتين "مجرم حرب".. وموسكو تندد

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب" على خلفية غزو أوكرانيا.

وقال بايدن للصحافيين "أعتقد أنه مجرم حرب".

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأن بايدن كان "يتحدّث من قلبه" بعدما شاهد على التلفاز صورا "للأفعال الهمجية التي يقوم بها دكتاتور متوحش عبر غزوه بلدا آخر".

بدوره، ندد الكرملين بتصريحات الرئيس الأمريكي، معتبرا تلك التصريحات "غير مقبولة ولا تُغتفر".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بلاده تعتبر "الخطاب غير مقبول ولا يُغتفر، لرئيس دولة قتلت قنابله مئات آلاف الأشخاص في أنحاء العالم".

المصدر / وكالات