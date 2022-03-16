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أمن السلطة يعتدي على المحتفلين بتحرر الأسير هيثم قصراوي

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أمن السلطة يعتدي على المحتفلين بتحرر الأسير هيثم قصراوي

16 مارس 2022 . الساعة 22:30 بتوقيت القدس
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أمن السلطة يعتدي على مستقبلي أسير محرر في طوباس

 اعتدت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الأربعاء على حفل استقبال الأسير المحرر هيثم نضال قصراوي في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، أن أجهزة السلطة أطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين المتجمعين فرحا بتحرر قصراوي من سجون الاحتلال.

 واعتقل قصراوي البالغ من العمر (20 عاماً) في٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠  خلال مروره على حاجز تياسير العسكري أثناء عودته من مكان عمله في الأغوار الشمالية.

 وسبق أن هاجمت أجهزة أمن السلطة مواكب استقبال عدة أسرى محررين وخاصة من نشطاء حركة حماس، كما جرى مع الأسير المحرر عنان بشكار من نابلس الذي أصيب بالاختناق بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها أجهزة السلطة.

و أكدت حركة حماس أن مهاجمة الأجهزة الأمنية للسلطة لمواكب استقبال الأسرى المحررين جريمة حقيقية وانتهاك لكل القيم الوطنية والأخلاقية.

وقالت الحركة إن هذا السلوك يؤكد أن السلطة لا تحترم تضحيات شعبنا وخاصة الأسرى الأبطال وذويهم، وذلك في خروج كامل عن أي اعتبار وطني فلسطيني.

بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر خضر عدنان، أن أمن السلطة لم يتوقف على التنغيص باستقبال المحرر هيثم القصراوي في طوباس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أمن السلطة #أسير محرر #هيثم قصراوي

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