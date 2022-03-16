"المركزي" الأمريكي يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، لأول مرة منذ أواخر 2018، في مسعى لمواجهة التضخم المتسارع في الولايات المتحدة.

وبالقرار الجديد، يرتفع نطاق أسعار الفائدة الأمريكية من صفر – 0.25 بالمئة ليصبح 0.25 – 0.5 بالمئة.

وقال البنك في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية استمرت يومين "تسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والوصول إلى تضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل، ودعماً لهذه الأهداف، قررت رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية (الفائدة) من 0.25 بالمئة إلى 0.5 بالمئة".

وأضاف البنك: "تتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة"، في إشارة إلى المزيد من رفع الفائدة خلال العام الجاري.

وأعلن أنه "سيبدأ بتقليص حيازته من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية اعتبارا من الاجتماع المقبل في إبريل (نيسان) القادم".

وقال البنك، إن "مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف استمرت في التحسن، وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وانخفض معدل البطالة بشكل كبير".

وأشار إلى أن "التضخم لا يزال مرتفعًا، ما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع نطاقا".

وأكد البنك، أن "لجنة السياسة النقدية ستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها".

المصدر / الأناضول