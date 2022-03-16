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اندلاع مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز قلنديا

16 مارس 2022 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اندلعت، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن شبانا رشقوا جنود الاحتلال الذين تمركزوا قرب حاجز قلنديا بالحجارة، وأشعلوا إطارات مطاطية، فيما أغرق جيش الاحتلال المواطنين والسيارات المارة بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، وأغلقت طريق "حي الريحان" المجاور للحي، وفتشت عددا من المركبات قبل أن تعيد فتح الطريق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مواجهات #حاجز قلنديا #الاحتلال الإسرائيلي

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