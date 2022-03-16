أجهزة السلطة تمدد اعتقال نجل القيادي الأسير عز الدين عمارنة

مدد جهاز الأمن الوقائي في جنين، اليوم الأربعاء اعتقال الأسير المحرر أحمد عزالدين عمارنة ١٥ يوماً.

وكانت قوة من جهاز الأمن الوقائي اعتقلت الشاب عمارنة من مكان عمله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من تمديد محكمة الاحتلال العسكرية، اعتقال شقيقه الأسير مجاهد عز الدين عمارنة حتى تاريخ 9/5/2022م.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجاهد عمارنة في 16/11/2021 بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته في بلدة يعبد.

وسبق لمجاهد أن اعتقل لدى قوات الاحتلال، قبل أسبوعين من امتحانات الثانوية العامة، فيما جاء اعتقاله قبل الأخير بعد قرابة شهر من الإفراج عنه من سجون أجهزة أمن السلطة التي اعتقلته على خلفية أحد منشوراته على صفحة الفيس بوك.

والشابان أحمد ومجاهد هما نجلا القيادي في حركة حماس الشيخ الأسير عز الدين عمارنة، الذي عانت عائلته الويلات نتيجة الاستهداف المزدوج، فالأب والأبناء أحمد ومجاهد أسرى محررون من سجون الاحتلال، كما عانى كل منهم من وطأة الاعتقالات السياسية لدى أجهزة أمن السلطة خلال السنوات الأخيرة.

وفي الوقت الذي يعتقل فيه الاحتلال مجاهد، يواصل اعتقال والده القيادي في حركة حماس الأسير الكفيف عز الدين عمارنة، وقد حوله قبل حوالي أسبوعين للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الدكتور عمارنة (51 عاماً) فجر الإثنين 21 فبراير 2022 بعد اقتحام منزله في يعبد وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وتزامن اعتقاله الأخير مع وصول شهادة الدكتوراه الخاصة به من جامعة المدينة في ماليزيا والتي كان ينتظرها منذ سنوات.

والشيخ القيادي عمارنة أسير محرر اعتقل عدة سنوات في سجون الاحتلال، وأمضى من حياته نحو 8 سنوات ونصف من الاعتقال الإداري على مدار 12 اعتقالا إداريا، منذ 1994 وحتى اليوم.

وعمارنة هو أول مقرئ من فلسطين يسجل المصحف كاملا، وحاصل على الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة المدينة ماليزيا، كما أنه داعية ومحاضر في جامعات ومساجد فلسطين.

وسبق أن تعرضت كريمته "يمان عمارنة" الطالبة في كلية الحقوق في جامعة أبو ديس في حينه للاعتقال لدى الاحتلال وأفرج عنها بعد شهر، كما اعتقل نجله أحمد الطالب في جامعة خضوري وأمضى في الاعتقال سبعة أشهر.

المصدر / حرية نيوز