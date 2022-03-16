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بقيمة 12 ألف شيكل

شرطة المباحث تضبط 7 هواتف خلوية مسروقة

16 مارس 2022 . الساعة 19:09 بتوقيت القدس
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ضبطت دائرة الجرائم الإلكترونية في شرطة المباحث العامة بقطاع غزة، 10 هواتف خلوية مسروقة بلغت قيمتهم الإجمالية نحو 12 ألف شيكل، بعد إبلاغ أصحابها عبر المنظومة الإلكترونية التي تم تفعيلها لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الدائرة أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية في محافظات القطاع كافة، مبينةً أنه تم ضبط الهواتف المسروقة خلال 48 ساعة وأحالت جميع القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق سارقيها.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت وبالتعاون مع إدارة المباحث العامة بالشرطة خدمةً الكترونية خاصة بتسجيل بيانات الهواتف الذكية الخاصة بالمواطنين بالإضافة إلى خدمة الإبلاغ عن الأجهزة المفقودة، والتي تأتي في إطار التسهيل على المواطنين من الوصول للأجهزة المفقودة وضمان عدم بيعها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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