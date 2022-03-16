طالع أبرز قرارات الجلسة الأسبوعية لمتابعة العمل الحكومي بغزة

أقرت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، عدة قرارات إدارية في جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الأربعاء.

وناقشت اللجنة الخطوات المتخذة من مختلف الجهات الحكومية، للتعامل مع أزمة الغلاء العالمي، والتخفيف من تداعياتها على المواطنين، وأكدت اللجنة على وجوب تكثيف الجهود الميدانية لمراقبة الأسواق لضمان ضبط الأسعار وعدم التلاعب أو الاحتكار للسلع.

وناقشت أيضًا عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما استمعت إلى عرض مفصل حول مجمل الأوضاع العامة من وكلاء الوزارات المختصة، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

الموافقة على صرف مبلغ مالي لصالح وزارة السياحة والآثار لتنفيذ أعمال ترميم وصيانة بمتحف قصر الباشا الأثري.

تخصيص قطعتي أرض في مدينة غزة لصالح وزارة التربية والتعليم، بغرض إقامة مدارس عليها.

الموافقة على إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناء على طلبهم.

اعتماد مشروع تحديث بيانات السجل الوطني الاجتماعي، المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، والخاص بإدارة حالات الفقر متعددة الأبعاد .

المصادقة على دليل السلامة والصحة المهنية لموظفي القطاع العام.

إقرار المقترح المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخاص بميثاق خدمة متلقي الخدمات الحكومية؛ بهدف تحسين جودة الخدمات ورفع درجة الرضا لدى المستفيدين.

اعتماد وثيقة المبادرات الحكومية للعام 2022م.

المصدر / فلسطين اون لاين