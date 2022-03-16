هنية: الإعلان عن بدء إنشاء أكبر صالة مغطاة في فلسطين قريبًا

أعلن مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، عن الحصول على موافقة مبدئية لتمويل إنشاء أكبر صالة رياضية مغطاة على مستوى المحافظات الفلسطيينة، بقيمة 5 مليون دولار.

وأوضح هنية في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن التمويل الخاص بالمشروع، جاء بعد لقاء عدة شخصيات رسمية والموافقة على عدد من المشاريع التي تخدم الرياضة والشباب.

وأشار هنية، إلى أن توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي أثمرت عن تخصيص (15) دونما في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة لإقامة الصالة.

وبين أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد بدء وضع المخططات الهندسية الخاصة بالصالة، مبينا أن عام 2024/2023 سيشهد تحقيق الإنجاز الكبير للرياضة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين اون لاين