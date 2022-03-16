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زكاة الأوقاف توزع (1900) حرام شتوي على الأسر الفقيرة

16 مارس 2022 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
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وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية 1900 حرام شتوي، بواقع حرام واحد لكل أسرة، بتمويل كريم من مؤسسة ONE UMMAH -مكتب غزة، ومؤسسة مانحة أُخرى.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للزكاة أسامة اسليم في تصريح صحفي، أن المشاريع الإغاثية ومشاريع الشتاء الدافئ مستمرة، على وقع المنخفضات الجوية التي يشهدها قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع استهدف الأسر المتعففة في جميع محافظات قطاع غزة.

وأكد مدير دائرة البحث الاجتماعي محمود البيك أن هناك آلاف الأسر المتعففة في قطاع غزة تحتاج إلى هذه المشاريع الإغاثية، إذ لا تقوى على مقاومة البرد، على صعيد بيوتها المتهالكة، أو غيرها من احتياجات الحياة.

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #وزارة الأوقاف والشئون الدينية

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