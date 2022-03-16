حماس تنعى والد المجاهدين الحاج أحمد نوفل

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى عموم شعبنا الفلسطيني، المربي الفاضل ووالد المجاهدين، الحاج المرحوم أحمد عبد الله عبد الرحمن نوفل (أبو أيمن)، والد القائد أيمن نوفل (أبو أحمد)، والقائد رامي نوفل (أبو جندل).

وقالت الحركة في بيان نعي الأربعاء، إن الحاج نوفل أفضى إلى ربه صباح الأربعاء صابرا مرابطا محتسبا، بعد رحلة من العطاء والبذل كان فيها مثالًا للصبر والثبات، وقدم فيها الأبناء في سبيل المقاومة والتحرير.

وتقدمت الحركة من عائلة الفقيد وأبنائه، وعلى رأسهم القائد أيمن نوفل، ومن عموم آل نوفل الكرام في الوطن والشتات بخالص التعازي، سائلة الله أن يتغمده برحمته، ويكرم وفادته، ويتقبله في عليين.