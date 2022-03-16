فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"مضرب عن الدواء".. عائلة القيادي الأسير الورديان تحذر من خطر يتهدده

زكاة الأوقاف توزع (1900) حرام شتوي على الأسر الفقيرة

"التشريعي" يقر تقرير لجنة الموازنة بشأن رسوم التراخيص للمؤسسات الإعلامية

حماس تنعى والد المجاهدين الحاج أحمد نوفل

الحركة الأسيرة تقرر الشروع في الإضراب عن الطعام يوم 25 مارس

الناشطة حمد: جمرة المقاومة لن تخبو وشعبنا عازم على التحرير رغم بطش الاحتلال

عكرمة صبري: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية للانقضاض على "الأقصى"

"الاقتصاد": نضع عملية ضبط الأسعار ومنع الاحتكار على رأس أولويّاتنا

"الشباب والثقافة" تُوقّع مُذكّرة تفاهمٍ لمشاريع وبرامج ثقافية

متحدثون: انتفاضة الأسرى مستمرة حتى تحقيق مطالبهم

إعلان تيك توك داخلي

حماس تنعى والد المجاهدين الحاج أحمد نوفل

16 مارس 2022 . الساعة 16:01 بتوقيت القدس
...

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى عموم شعبنا الفلسطيني، المربي الفاضل ووالد المجاهدين، الحاج المرحوم أحمد عبد الله عبد الرحمن نوفل (أبو أيمن)، والد القائد أيمن نوفل (أبو أحمد)، والقائد رامي نوفل (أبو جندل).

وقالت الحركة في بيان نعي الأربعاء، إن الحاج نوفل أفضى إلى ربه صباح الأربعاء صابرا مرابطا محتسبا، بعد رحلة من العطاء والبذل كان فيها مثالًا للصبر والثبات، وقدم فيها الأبناء في سبيل المقاومة والتحرير.

وتقدمت الحركة من عائلة الفقيد وأبنائه، وعلى رأسهم القائد أيمن نوفل، ومن عموم آل نوفل الكرام في الوطن والشتات بخالص التعازي، سائلة الله أن يتغمده برحمته، ويكرم وفادته، ويتقبله في عليين.

إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة