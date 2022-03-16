الناشطة حمد: جمرة المقاومة لن تخبو وشعبنا عازم على التحرير رغم بطش الاحتلال

شدّدت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، الناشطة سمر حمد، على أن جمرة المقاومة لن تخبو حتى التحرير مهما تفاقم جرم المحتل وفحش قتله وإحكام قبضته.

وأكدت حمد أن الاحتلال زائل لا محال ببركة دماء الشهداء، وآخرهم الشبان الثلاثة الذين ارتقوا أمس في مخيمي قلنديا وبلاطة بالضفة المحتلة وفي منطقة رهط بالداخل الفلسطيني المحتل، وهم الشاب علاء شحام، الفتى نادر هيثم ريان، الشاب سند سالم الهربد.

وقالت حمد: "سيبقى هؤلاء العظماء عنوان للمرحلة ووقود للثورة، وسيبقى دمهم الفواح بالمسك لواء عز وكرامة شامخ ينادي في الناس أن لا تهونوا ولا تستكينوا، فالنصر قاب قوسين أو أدني وإنما نصرنا صبر ساعة، وها هو يلوح بالأفق ما دام يروى بدم الشهيد".

ونعت حركة حماس في بيان لها، بكلّ الفخر والاعتزاز الشهداء الثلاثة، مؤكدة أن "دماءَهم الطاهرة، جسّدت ملحمة وطنية عنوانها وحدة شعبنا في طريق المقاومة والتحرير والعودة، لتبقى وقودًا يحرّك جذوة الانتفاضة في كلّ شبر من أرضنا، ويغذّي حالة الاشتباك الشعبي والمسلّح مع العدو الصهيوني".

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين اون لاين