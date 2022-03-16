"الشباب والثقافة" تُوقّع مُذكّرة تفاهمٍ لمشاريع وبرامج ثقافية

وقّعت الهيئة العامة للشباب والثقافة، والمركز الثقافي الماليزي، اليوم الأربعاء، مُذكّرة تفاهمٍ لتنفيذِ مشاريعَ وبرامجَ ثقافيةٍ في قطاع غزة، بقيمةِ 25 ألفَ دولار.

جاء ذلك في مقرّ الهيئةِ العامِّة للشبابِ والثقافةِ في مدينة غزة، بحضورِ مدير الهيئة أحمد محيسن، ومدير المركز الثقافي الماليزي، شادي سالم، ومدير مركز المُبادرة الاستراتيجيّة فلسطين_ ماليزيا، إبراهيم الزعيم.

وتهدف المشاريع والبرامج الثقافية المُزمَع تنفيذها على مدار العام الحالي، إلى تدعيم الثقافة الفلسطينية والحفاظ على الهوية والتراث الفلسطيني.

وسيتم تنفيذ 4 مشاريع، المشروع الأول لدعم المبادرات الثقافية بقيمة 10 ألاف دولار، والمشروع الثاني سينفّذ تحت عنوان جائزة القدس التشجيعيّة في المجالات الثقافية، بقيمة 5 آلاف دولار، لتشجيع الشخصيّات الثقافية على الإبداع، وسيتمّ تنفيذ مسابقة أفضل مركزٍ ثقافيٍّ على مستوى قطاع غزة بذاتِ القيمة، والمشروع الأخير يعنى بإحياء التراث الفلسطيني بعنوان "أيام التراث" من خلال معرض سيُقام في منطقةِ السّرايا في مدينة غزة ويستمرُّ لمدةِ أسبوع.

وقال مدير الهيئة العامة للشباب والثقافة، محيسن، إنّ التراث والثقافة الفلسطينية تتعرّض لهجمة شرسة لتشويهها باستخدام الأدوات الفنية بطريقةٍ سيئةٍ ما يخدمُ مُخطّط الاحتلال الإسرائيلي لطمسِ الهوية والتراث الفلسطيني، مُقابلَ محاولاته المُستميتة بسرقةِ الأكلاتِ الشعبيّةِ والزّي الفلسطيني التُراثي ونَسبه له، ممّا يستوجبُ وقفةً جادّةً لمنعِ ذلك.

وتمنّى من جميع المؤسّسات المعنيّة بالثقافة أن تدعمَ هذا القطاع، للوقوف في وجه الاحتلال وإفساد مُخطّطاته.

المصدر / فلسطين أون لاين