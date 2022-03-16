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تحذير من تضاعف الخطر على حياة الأسير الفلسطيني أبو حميد

16 مارس 2022 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
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ناصر أبو حميد (أرشيف)

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء: إن "الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد، الذي يقبع في عيادة سجن الرملة، شمال غرب القدس، ينذر بمخاطر مضاعفة على مصيره، مقارنة مع الفترة السابقة".

وأوضح النادي في بيان صحفي، أن "نتيجة الفحوصات بيّنت مؤخراً احتمالية انتشار السرطان في أجزاء أخرى من جسد أبو حميد، بعد انتشاره بالرئتين".

وذكر أن الأسير يعاني حالياً "من دوران مستمر، واستفراغ، وعدم القدرة على تناول الطعام، وأصبح بحاجة إلى أن يظل موصولاً بالأكسجين بشكل أكبر من الفترة الماضية".

وأشار إلى أنه "لم يتم تحديد موعد استئناف جلسات العلاج الكيماوي له، والتي توقفت بعد تدهور وضعه الصحي في مستشفى برزلاي الإسرائيلي قبل عدة أشهر".

ولفت نادي الأسير إلى أن أبو حميد "يخضع هذه الأيام لجلسات علاجية حتى يتمكن من تحريك يديه وقدميه، فيما يعمل شقيقه الأسير محمد الذي يلازمه منذ نقله إلى عيادة سجن الرملة، على إنعاش ذاكرته، حيث إنه يتذكر بعض الأمور بصعوبة بالغة، وبشكل بطيء جداً".

يُذكر أن الوضع الصحي للأسير تدهور بشكل واضح منذ آب/أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره، إلى أن تبين أنه مصاب بورم في الرئة.

وأبو حميد، محكوم بالسجن المؤبد سبع مرات و50 عامًا، وهو واحد من بين خمسة أشقاء، يواجهون الحكم المؤبد في سجون الاحتلال، وله شقيق سادس شهيد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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