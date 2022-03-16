الآلاف يشيعون جثمان الشهيد "الهربد" برهط وسط هتافات غاضبة

شيعت الجماهير الفلسطينية في مدينة رهط بمنطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، جثمان الشهيد سند الهربد (27 عاما) والذي قتل على يد القوات الخاصة "المستعربين" فجر أمس.

وهتفت الحشود المشاركة منددة بجرائم أمن الاحتلال وشرطته، وسياسته العنصرية تجاه الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وانطلقت جنازة "الهربد" صباح اليوم من بيت الشهيد في مدينة رهط من منطقة دوار أبو صيام حتى مقبرة أبو منصور مشيا على الأقدام، فيما أغلقت شرطة الاحتلال شارع 264 لغاية الساعة 12:00 ظهرا.

"ما بنهاب ما بنهاب.. الشرطة أم الإرهاب".. هتافات المشاركين في تشييع جثمان الشهيد الهربد في بلدة رهط بالنقب المحتل pic.twitter.com/JLzqCwSZPm — فلسطين أون لاين (@pl24online) March 16, 2022

وتجمع عدد من أهالي رهط والنقب ووفود من الجليل والمثلث والمدن الساحلية، في خيمة العزاء ومحيط منزل الشهيد الهربد.

وعم الإضراب الشامل، اليوم، بلدة رهط، احتجاجا على استشهاد "الهربد"، برصاص أفراد وحدة "المستعربين"، وذلك تلبية لقرار بلدية رهط ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد.















المصدر / فلسطين أون لاين