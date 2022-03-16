فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد "الهربد" برهط وسط هتافات غاضبة

نادي الأسير: خيار الإضراب المفتوح عن الطعام أصبح أمراً حتمياً

3 وفيات و64 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

المواطنة "السعدي" تُعلِّق على اعتقال السلطة لحفيدها بعد الإفراج عن نجلها

الناتج المحلي السعودي ينمو 3.2 بالمئة في 2021

صحافية روسية أمام القضاء بعد رفعها لافتة منددة بالحرب خلال إذاعة نشرة الأخبار

الاحتلال يفرج عن أسير من رام الله بعد اعتقال 9 أشهر

"حماس" تدعو إلى المشاركة الفاعلة في جمعة "فجر الحرائر"

الدفعة الثانية من معتمري غزة تصل الديار الحجازية

قناة عبرية: السلطة طلبت تأجيل اقتحام المستوطنين لـ"قبر يوسف"

إعلان تيك توك داخلي

بالفيديو والصور الآلاف يشيعون جثمان الشهيد "الهربد" برهط وسط هتافات غاضبة

16 مارس 2022 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
...
المواطنون يشيعون جثمان الشهيد سند الهربد برهط

شيعت الجماهير الفلسطينية في مدينة رهط بمنطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، جثمان الشهيد سند الهربد (27 عاما) والذي قتل على يد القوات الخاصة "المستعربين" فجر أمس.

وهتفت الحشود المشاركة منددة بجرائم أمن الاحتلال وشرطته، وسياسته العنصرية تجاه الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وانطلقت جنازة "الهربد" صباح اليوم من بيت الشهيد في مدينة رهط من منطقة دوار أبو صيام حتى مقبرة أبو منصور مشيا على الأقدام، فيما أغلقت شرطة الاحتلال شارع 264 لغاية الساعة 12:00 ظهرا.

وتجمع عدد من أهالي رهط والنقب ووفود من الجليل والمثلث والمدن الساحلية، في خيمة العزاء ومحيط منزل الشهيد الهربد.

وعم الإضراب الشامل، اليوم، بلدة رهط، احتجاجا على استشهاد "الهربد"، برصاص أفراد وحدة "المستعربين"، وذلك تلبية لقرار بلدية رهط ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد.

FN9bOr3X0AEmvZg.jpg


cb93facb-51e8-47bd-ae9f-dc19a50680e6.jpg


20220316112141.jpg


20220316100719.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#تشييع شهيد #رهط #الهربد #سند الهربد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة