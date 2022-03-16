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3 وفيات و64 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

16 مارس 2022 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
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تطعيم حاج فلسطيني بغزة (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة، و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، بتعافي 370 حالة جديدة من مصابي فيروس "كورونا"، وذلك بعد إجراء 568 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين  248631 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2738 حالة، وإجمالي المتعافين 243929 حالة، وإجمالي الوفيات  1964 وفاة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  39 حالة، مُشيرةً إلى أن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 28 حالة.

أما بخصوص التطعيمات، ذكرت الوزارة أنّ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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