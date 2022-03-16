الاحتلال يفرج عن أسير من رام الله بعد اعتقال 9 أشهر

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن الأسير إسلام دنون من قرية غرب رام الله بالضفة المحتلة، بعد اعتقال دام تسعة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال، إسلام ماجد دنون، في 13 يونيو العام الماضي خلال اقتحام منزله في قرية رنتيس غرب رام الله.

وحولت سلطات الاحتلال دنون للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، علماً بأنه أسير محرر أمضى قرابة 11 عاماً في سجون الاحتلال.

وجاءاعتقال دنون ضمن حملة اعتقالات واسعة في 10 أيلول (سبتمبر) 2003 طالت العشرات من كوادر وأنصار حركة "حماس" في رنتيس إثر عمليتين استشهاديتين في مدينتي الرملة والقدس المحتلتين تبنتهما "كتائب القسام" لشابين من القرية.

وبعد أسبوع على الإفراج عنه من سجون الاحتلال عام 2013 اعتقلته أجهزة أمن السلطة في رام الله، حيث أضرب عن الطعام في سجن الأمن الوقائي.

المصدر / فلسطين أون لاين