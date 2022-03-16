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تكريمًا للمرأة المرابطة وانتصارًا للأقصى

"حماس" تدعو إلى المشاركة الفاعلة في جمعة "فجر الحرائر"

16 مارس 2022 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
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دعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، إلى مواصلة المشاركة الفاعلة والحشد في حملة (الفجر العظيم)، المستمرة في أسابيعها المباركة المفعمة بالانتصار للقدس والأقصى.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الأربعاء: إن "هذه الجمعة تأتي بعنوان (فجر الحرائر)، اعتزازًا وتكريمًا للمرأة الفلسطينية المرابطة في كل الساحات والميادين، وعلى ثغور فلسطين، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك".

وجددت التأكيد على حيوية شعبنا وامتلاكه مكامن القوّة والصمود، دفاعاً عن حقوقه المشروعة، ورفضًا لكلّ محاولات الاحتلال المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك وقدسيته، وتصديًّا لمشاريعه الاستيطانية والتهويدية، وأنَّها على عهد المقاومة والنضال ماضية حتّى تحرير الأرض والمسرى والأسرى.

وبعثت الحركة بتحية الفخر والاعتزاز لكلّ الجماهير، بمختلف أطيافها ومكوّناتها الوطنية، المشاركة في جُمَعِ (الفجر العظيم) السَّابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #فجر الحرائر #المرأة المرابطة

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