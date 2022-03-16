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الدفعة الثانية من معتمري غزة تصل الديار الحجازية

16 مارس 2022 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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وصلت اليوم الأربعاء، الدفعة الثانية من معتمري قطاع غزة الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة.

وتمكن 295 معتمراً من قطاع غزة، من مغادرة القاهرة متوجهين إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومنه إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة.

وبلغ عدد المعتمرين الذين غادروا خلال اليومين الماضيين مطار القاهرة الدولي 591 معتمراً، ومن المتوقع مغادرة الدفعة الثالثة بتاريخ 22 من الشهر الجاري للالتحاق بالدفعة الأولى.

ويبلغ العدد الكلي لمعتمري المحافظات الجنوبية "قطاع غزو" نحو 1200 معتمر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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