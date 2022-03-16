دعوات لشد الرحال للأقصى وصد اقتحامات المستوطنين

دعا المرشح عن قائمة القدس موعدنا ياسر بدرساوي إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف التواجد فيه لصد اقتحامات المستوطنين اليوم وغدًا.

وقال بدرساوي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "على كل مسلم حر وشريف شد الرحال للصلاة في الأقصى وتكثيف التواجد فيه من أجل صد المستوطنين ومنعهم من إقامة هذه الاحتفالات المستفزة والمرفوضة".

وأضاف: "على الأمة الإسلامية الانتباه لما تقوم به حكومة الاحتلال بالسماح لجماعات الهيكل لإقامة شعائرهم الدينية بما يسمى "عيد المساخر" الخميس داخل باحات المسجد الأقصى".

وأردف: "الاحتلال ومستوطنوه يضربون بعرض الحائط المشاعر الدينية للمسلمين وحرمة المكان، من خلال السماح بهذه الاقتحامات".

وكانت "جماعات الهيكل" المزعوم قد دعت لاقتحام المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس، بدعوى إحياء ما يسمى يوم "المساخر" أو "البوريم".

وتحاول "جماعات الهيكل" المزعوم خلال أعيادها، فرض طقوسها التلمودية داخل المسجد الأقصى، وقراءة فقرات توراتية بصوت مرتفع داخل الأقصى وبشكل جماعي، وشعائر تلمودية، عدا عن محاولة إدخال البوق والأدوات والملابس التنكرية، والغناء والرقص والاحتفال على أبوابه.

وحذرت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي والجماعات الاستيطانية المتطرفة، من مغبّة تنفيذ الدعوات لتدنيس المسجد الأقصى المبارك يومي الأربعاء والخميس.

المصدر / فلسطين أون لاين