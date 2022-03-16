وظيفة مساعد منسق في جمعية الزكاة الإسلامية

إعلان توظيف صادر عن جمعية الزكاة الإسلامية - لجنة زكاة غزة تعلن فيه عن حاجتها لملء شاغر وظيفي كما هو موضح أدناه .
- المسمى الوظيفي: مساعدة منسق
- نوع الوظيفة: دوام كامل
- نوع العقد ومدته: عقد محدد المدة 10 شهور
المهام المطلوبة:
• متابعة تنفيذ النشاطات المختلفة للمشروع حسب خطط العمل
• الاشراف الميداني على تنفيذ المشروع
• جمع بيانات المستفيدين وادخالها على النظام الالكتروني
• اعداد وتقديم تقارير باللغة الإنجليزية عن سير العمل في المشروع، والإنجازات والتحديات المتعلقة بتنفيذ المشروع
• أرشفة المعلومات الخاصة بالمستفيدين ضمن قاعدة البيانات التابعة للمشروع
• القيام بالعمل المطلوب منه بالدقة والسرعة المطلوبة
• التنسيق مع إدارة المشروع والمنسق لضمان نجاح تنفيذ أنشطة المشروع
• أداء أي مسؤوليات أخرى ذات صلة وفقا لاحتياجات العمل
الشروط والمؤهلات:
• درجة بكالوريوس في تخصص إدارة الاعمال أو اللغة الإنجليزية أو أي تخصص ذو صلة
• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تنسيق المشاريع الخيرية
• ان لا يزيد عمر المتقدمة عن 28 عام
• ان تكون المتقدمة للوظيفة متفرغة للعمل
• أن تكون المتقدمة أنثى وغير متزوجة وتسكن في مدينة غزة
• اجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة (شرط مهم)
• القدرة على اعداد التقارير الفنية والمراسلات الإدارية وقصص النجاح باللغتين العربية والانجليزية
• القدرة على اعداد وكتابة مقترحات مشاريع باللغتين العربية والانجليزية
• مهارة عالية في استخدام برامج Microsoft office
• القدرة على العمل بروح الفريق والتواصل الجيد والمرونة في العمل
• امتلاك مهارات الاتصال والتواصل الجيد مع شركاء العمل والمستفيدين
طريقة التسجيل:
- على من ترى في نفسها القدرة وترغب بالتقدم للوظيفة ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي :
معنون بطلب وظيفة مع ذكر العنوان التفصيلي ورقم جوال للتواصل.
- اخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 24-3-2022 الساعة12:00 ظهراً.