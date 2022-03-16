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وظيفة مساعد منسق في جمعية الزكاة الإسلامية

16 مارس 2022 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن جمعية الزكاة الإسلامية - لجنة زكاة غزة تعلن فيه عن حاجتها لملء شاغر وظيفي كما هو موضح أدناه .

- المسمى الوظيفي: مساعدة منسق

- نوع الوظيفة: دوام كامل 

- نوع العقد ومدته: عقد محدد المدة 10 شهور 

المهام المطلوبة:

• متابعة تنفيذ النشاطات المختلفة للمشروع حسب خطط العمل

• الاشراف الميداني على تنفيذ المشروع

• جمع بيانات المستفيدين وادخالها على النظام الالكتروني

• اعداد وتقديم تقارير باللغة الإنجليزية عن سير العمل في المشروع، والإنجازات والتحديات المتعلقة بتنفيذ المشروع

• أرشفة المعلومات الخاصة بالمستفيدين ضمن قاعدة البيانات التابعة للمشروع

• القيام بالعمل المطلوب منه بالدقة والسرعة المطلوبة

• التنسيق مع إدارة المشروع والمنسق لضمان نجاح تنفيذ أنشطة المشروع

• أداء أي مسؤوليات أخرى ذات صلة وفقا لاحتياجات العمل

الشروط والمؤهلات:

• درجة بكالوريوس في تخصص إدارة الاعمال أو اللغة الإنجليزية أو أي تخصص ذو صلة

• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تنسيق المشاريع الخيرية

• ان لا يزيد عمر المتقدمة عن 28 عام

• ان تكون المتقدمة للوظيفة متفرغة للعمل

• أن تكون المتقدمة أنثى وغير متزوجة وتسكن في مدينة غزة

• اجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة (شرط مهم)

• القدرة على اعداد التقارير الفنية والمراسلات الإدارية وقصص النجاح باللغتين العربية والانجليزية

• القدرة على اعداد وكتابة مقترحات مشاريع باللغتين العربية والانجليزية 

• مهارة عالية في استخدام برامج Microsoft office  

• القدرة على العمل بروح الفريق والتواصل الجيد والمرونة في العمل

• امتلاك مهارات الاتصال والتواصل الجيد مع شركاء العمل والمستفيدين

طريقة التسجيل:

- على من ترى في نفسها القدرة وترغب بالتقدم للوظيفة ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي :

 [email protected]

   معنون بطلب وظيفة مع ذكر العنوان التفصيلي ورقم جوال للتواصل.

- اخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 24-3-2022 الساعة12:00 ظهراً.

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