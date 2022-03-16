وظيفة مدير فرع في شركة اتحاد الهلال التجارية

نبذة عن شركة اتحاد الهلال التجارية

شركة اتحاد الهلال التجارية هي الشركة الرائدة والمختصة ببيع وتسويق المنتجات الغذائية ومواد التنظيف.

تعد شركة اتحاد الهلال م.خ.م شركة مساهمة خاصة وتعود بدايات الشركة لعام 1995 في بيع وتسويق المنتجات الغذائية ذات الشهرة العالمية، فهي الوكيل الوحيد والحصري في فلسطين لعدد من الأصناف ذائعة الشهرة مثل LAY'S® و DORITOS® إضافة للوكالة الحصرية لمنتجات شركة Strauss-Elite و التي تتيح من خلالها بيع و تسويق مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية بأشكالها المختلفة سواء من أصناف السكاكر، الموالح و أصناف القهوة المختلفة.

ستبدأ الشركة بمزاولة نشاطها التجاري في قطاع غزة في الفترة القريبة القادمة، بالتالي ستبدأ الشركة باستقدام عدد من الموظفين من مختلف التخصصات الإدارية والمالية مندوبي المبيعات و غيرها من التخصصات

إعلان توظيف صادر عن الشركة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( مدير فرع الشركة-غزة )

الوصف الوظيفي: مدير الفرع، هو المسؤول عن إدارة عمليات الشركة في غزة من كافة النواحي الإدارية، التجارية ، و تأكيد تحقيق الأهداف المطلوب تحقيقها ، و هو المسؤول أيضا عن إدارة الأفراد من كافة التخصصات.

المهام الرئيسية:

- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية الخاصة بفرع غزة شاملا إدارة المبيعات وإدارة المخزون وإدارة الموظفين

- التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لإدخال شحنات البضائع للمخازن

- التأكيد على تنفيذ الإجراءات الإدارية اليومية خاصة التحصيل والإيداع، جرد المخزون وجرد سيارات البيع

- إعداد خطط واستراتيجيات المبيعات لتنفيذ الأهداف البيعية (Targets )وفق السياسة الموضوعة من إدارة الشركة

- تحليل البيانات الخاصة بالمبيعات وكفاية المخزون بشكل يومي

- تقييم وقياس مؤشرات الأداء KPIs

- تحليل المنافسة داخل القطاع ودراسة السوق

- إعداد وتقديم التقارير إلى الإدارات المختلفة (المبيعات- المخزون- الشؤون الإدارية- المالية)

المهارات والكفاءات المطلوبة:

- الخبرة في المبيعات وخاصة المواد الغذائية

- القدرة على تطوير استراتيجيات المبيعات واستخدام مقاييس مؤشرات الأداء

- الاشراف وإدارة الفريق

- العلاقات العامة مع مختلف الجهات ذات العلاقة

- القدرة على التحليل

- القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب.

- القدرة على معالجة وتحليل البيانات.

- القدرة على العمل بروح الفريق.

- تحمل ضغط العمل والعمل لساعات طويلة.

- القدرة على اعداد أوراق العمل واعداد وكتابة كافة أنواع التقارير

- الالمام بجميع برامج الكمبيوتر وتطبيقاته الأساسية (Word, Excel, Access, Power Point)

مؤهلات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال او التسويق كحد أدنى

- خبرة 10 سنوات على الأقل منها 3 سنوات في وظيفة ذات مهام اشرافية

- الالمام التام باللغة العربية بكافة تطبيقاتها (قراءة، كتابة محادثة)

- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية (قراءة، كتابة محادثة)

طريقة التسجيل:

- على المعنيين ارسال الطلب والسيرة الذاتية بالبريد الالكتروني [email protected] قبل تاريخ 29/03/2022 وكتابة اسم الوظيفة (مدير فرع الشركة-غزة) في موضوع البريد الالكتروني.

- سيتم فحص الطلبات المرسلة على استمارة طلب التوظيف الخاص بشركة اتحاد الهلال التجارية والتي تم تقديمها قبل موعد انتهاء استلام الطلبات.

- سيتم إخطار الاشخاص الموجودين على قائمة المرشحين المستوفون للشروط للمقابلات فقط.

- لا يمكن الرد على اية استفسارات بالنسبة للوظيفة عبر الهاتف.

- لن يتم النظر في الطلبات التي ترد بعد الموعد النهائي.

- مكان العمل : غزة

- شركة اتحاد الهلال ملتزمة بالتنوع والاندماج للأفراد للعمل لديها، وتشجع الاناث المؤهلات والذكور المؤهلين من جميع الخلفيات القومية والدينية والعرقية، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، للتقدم بطلب للوظيفة ليصبحوا جزءا من شركتنا.