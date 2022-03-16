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وظيفة شاغرة في شركة العالمية للإعلان

16 مارس 2022 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  إدارة شركة العالمية للإعلان تعلن فيه عن حاجتها لموظفات ( كاتبات محتوى).

 الشروط والمؤهلات 

1- لديهن  خبرة وقدرة على كتابة محتوى إعلاني  ( قصص _ سيناريوهات )

2- كتابة مشهد إعلاني

3- ذوات خبرة في المجال

4- ذوات تفكير إبداعي بطريقة إبداعيّة

طريقة التسجيل 

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- أو من خلال  الحضور لمقر الشركة مع  اصطحاب ما يلي :(صورة هوية _ صورتين شخصية _ شهادات خبرة _ شهادة عن المستوى التعليمي )

-  يبدأ موعد استقبال الطلبات من يوم السبت 12-3-2022  الى يوم السبت الموافق 26 -3-2022  

-  علماً ان إدارة الشركة تشجّع المساواة في فرص العمل  ... لن يتم اعتماد أي طلب غير مستوفٍ للشروط 

-  للتواصل على الرقم :0567215015

-  مقر الشركة :مدينة غزة - شارع النصر - مفترق مطبخ بيروت سابقاً -  بجوار مخبز اليازجي  - عمارة الغول الطابق الثالث

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