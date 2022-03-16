وظيفة شاغرة في شركة العالمية للإعلان

إعلان توظيف صادر عن إدارة شركة العالمية للإعلان تعلن فيه عن حاجتها لموظفات ( كاتبات محتوى).
الشروط والمؤهلات
1- لديهن خبرة وقدرة على كتابة محتوى إعلاني ( قصص _ سيناريوهات )
2- كتابة مشهد إعلاني
3- ذوات خبرة في المجال
4- ذوات تفكير إبداعي بطريقة إبداعيّة
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )
- أو من خلال الحضور لمقر الشركة مع اصطحاب ما يلي :(صورة هوية _ صورتين شخصية _ شهادات خبرة _ شهادة عن المستوى التعليمي )
- يبدأ موعد استقبال الطلبات من يوم السبت 12-3-2022 الى يوم السبت الموافق 26 -3-2022
- علماً ان إدارة الشركة تشجّع المساواة في فرص العمل ... لن يتم اعتماد أي طلب غير مستوفٍ للشروط
- للتواصل على الرقم :0567215015
- مقر الشركة :مدينة غزة - شارع النصر - مفترق مطبخ بيروت سابقاً - بجوار مخبز اليازجي - عمارة الغول الطابق الثالث