وظيفة شاغرة في شركة العالمية للإعلان

إعلان توظيف صادر عن إدارة شركة العالمية للإعلان تعلن فيه عن حاجتها لموظفات ( كاتبات محتوى).

الشروط والمؤهلات

1- لديهن خبرة وقدرة على كتابة محتوى إعلاني ( قصص _ سيناريوهات )

2- كتابة مشهد إعلاني

3- ذوات خبرة في المجال

4- ذوات تفكير إبداعي بطريقة إبداعيّة

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- أو من خلال الحضور لمقر الشركة مع اصطحاب ما يلي :(صورة هوية _ صورتين شخصية _ شهادات خبرة _ شهادة عن المستوى التعليمي )

- يبدأ موعد استقبال الطلبات من يوم السبت 12-3-2022 الى يوم السبت الموافق 26 -3-2022

- علماً ان إدارة الشركة تشجّع المساواة في فرص العمل ... لن يتم اعتماد أي طلب غير مستوفٍ للشروط

- للتواصل على الرقم :0567215015

- مقر الشركة :مدينة غزة - شارع النصر - مفترق مطبخ بيروت سابقاً - بجوار مخبز اليازجي - عمارة الغول الطابق الثالث