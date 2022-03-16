قناة عبرية: السلطة طلبت تأجيل اقتحام المستوطنين لـ"قبر يوسف"

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن السلطة في رام الله طلبت من (إسرائيل)، تأجيل دخول المستوطنين إلى موقع "قبر يوسف"، في المنطقة الشرقة من مدينة نابلس شمالي الضفة.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أن "الطلب الفلسطيني جاء تحسبا لاندلاع موجهات"، عقب استشهاد فلسطيني من مخيم بلاطة، صباح الثلاثاء (أمس)، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ليل الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس؛ لإسناد المستوطنين الذين اقتحموا موقعا أثريا.

واستشهد، صباح الثلاثاء، الشاب نادر ريان (17عاما)، وأصيب ثلاثة آخرون، خلال مواجهات بين في مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس (شمالي الضفة).

وتستمر السلطة في عملية التنسيق الأمني مع الاحتلال، والذي تتبادل خلاله مع سلطات الأخير وأجهزته الأمنية المعلومات وملاحقة المقاومين، والتحذير من إمكانية استهداف جنود الاحتلال وملاحقتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين