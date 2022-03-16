الاحتلال يُعلن اكتشاف متحورة جديدة من "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، بين راكبين عادا مؤخراً عبر مطار اللد بن غوريون.

وبحسب الصحة، فإن المصابين يعانيان من أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات، ولا يحتاجان لرعاية طبية خاصة.

وتواصل وزارة الصحة متابعة حالتهما الصحية للتعرف أكثر على أعراض المتحورة الجديدة

ويستدل من التحقيق الوبائي لوزارة الصحة، بأن الحديث يدور عن سلالة مشتركة وجديدة من كورونا، عرفت بـالمتحورة "إي بي 2 أوميكرون".

وقالت الوزارة في بيان لها أن "هذه السلالة غير معروفة في العالم بعد، وتم اكتشاف تلك السلالة من خلال فحص لاكتشاف كورونا الذي تم إجراؤه عند الدخول للبلاد عبر مطار بن غوريون".

المصدر / فلسطين أون لاين