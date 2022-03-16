"أساتذة الجامعات" يستنكر قرارات الاحتلال تجاه المسيرة التعليمية الجامعية

استنكرت جمعية أساتذة الجامعات الفلسطينية بشدة قرار سلطات الاحتلال العسكري بمنع دخول الأكاديميين والطلاب الأجانب للانضمام إلى الجامعات الفلسطينية، وفرض قيود وشروط مشددة عليهم.

ووصفت الجمعية في بيان لها، صباح اليوم الأربعاء، أن القرار الإسرائيلي بأنه "عنصري صهيوني بامتياز"، ويأتي ضمن جرائم الاحتلال بحق التعليم والجامعات الفلسطينية، ويفضح عنصريته وقيوده التي يفرضها على الأخيرة.

وشددت الجمعية على أن هذا القرار يعمل على محاولة منع الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمحاضرين من الانضمام للجامعات الفلسطينية.

كما وشددت على أن هذا القرار التعسفي يستهدف مواصلة ضرب العملية التعليمية الفلسطينية، وعزل الجامعات الفلسطينية، والتأثير على معايير التمييز والتقدم الأكاديمي والدرجات العلمية التي تحصل عليها الجامعات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين