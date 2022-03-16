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أوكرانيا: 40 بالمئة من قوات روسيا فقدت قدرتها القتالية

16 مارس 2022 . الساعة 08:13 بتوقيت القدس
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عربات للجيش الروسي في أوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن 40 بالمئة من القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي التي هاجمت البلاد، "فقدت قدرتها القتالية أو دمرت بالكامل".

جاء ذلك في بيان صادر عن الأركان العامة الأوكرانية، الأربعاء.

وقال البيان: "لغاية 15 مارس/أذار 2022، فقد (الجيش الروسي) ما يصل إلى 40 بالمئة من الوحدات المشاركة في ما يسمى بالعملية على الأراضي الأوكرانية. دمرت بالكامل أو فقدت قدرتها القتالية".

وأشار إلى تدمير الجيش الأوكراني 7 مروحيات قتالية تابعة للجيش الروسي خلال الاشتباكات التي وقعت خلال آخر 24 ساعة في منطقة تشيرنوبايفكا فقط.

ولم يصدر على الفور تأكيد أو نفي من قبل موسكو.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي أوكرانيا عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخل سيادتها".

المصدر / وكالات
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#أوكرانيا #الحرب الروسية #قوات روسيا

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