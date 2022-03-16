الطقس: أجواء شديدة البرودة تأثرا بالكتلة القطبية

تتأثر البلاد وشرق البحر الأبيض المتوسط خلال الساعات الـ48 القادمة بأجواء باردة جدا مساءا وليلا وفجرا بشكل خاص، نتيجة تدفق رياح باردة جدا من أصول قطبية جافة.

اليوم الأربعاء تبقى البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية القطبية، وتسود أجواء قارصة البرودة صباحا خصوصا في الجبال مع خطر تشكل الصقيع.

وفي ساعات النهار تسود أجواء مستقرة وباردة للغاية. وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا مع خطر تشكل الصقيع، وتكون الرياح شمالية شرقية.

ويحذر الراصد الجوي من تشكل الانجماد في الفترة الممتدة بين فجر وصباح الأربعاء، وكذلك الحال مساء الاربعاء وفجر الخميس، ويدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تلف المزروعات.

وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية بنحو الخمسة درجات مئوية.

ويسود جو بارد نسبي إلى بارد نهارا، ومع كميات كبيرة من السحب الغالية والمتوسطة. ليلا يعود الجو للبرودة الشديدة لكن أقل حدة من الليالي الماضية. الرياح تكون غربية معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا نهارا وباردا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يسود جو أقل برودة في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق نهارا، ويسود في ساعات الليل جو بارد بشكل كبير، لكن بحدة أقل من الليالي الفائتة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات مئوية ويكون الجو باردا نسبيا في ساعات النهار وباردا ليلا.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى متدنية عموما ودون المعدلات السنوية بوضوح.

ويبقى الجو غائما جزئيا نهارا وباردا مساءا وليلا، وفي ساعات الفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية.

المصدر / فلسطين أون لاين