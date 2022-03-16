هل تترك روسيا الأميركي مارك فاندي في الفضاء وحيداً؟

عرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة "سبيس إكس" لتصنيع المركبات الفضائية، إرسال صاروخ لإنقاذ رائد الفضاء الأميركي في حال تخلى عنه الروس.

يأتي ذلك بعدما لوح ديمتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة في مجال التعاون الفضائي، الأمر الذي قد يتسبب وفق "ديلي ميل" بترك رائد الفضاء البالغ من العمر )55 عامًا( في الفضاء.

ومن المقرر أن يعود Mark Vandy التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" من محطة الفضاء الدولية (ISS) مع اثنين من رواد الفضاء الروس على متن المركبة الروسية "سويوز" يوم 30 مارس الجاري.

وهدّد روغوزين بمصير محطة الفضاء بأسرها، وذلك ردًا على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في الهجوم العسكري الروسي.

وقالت ماري والدة فاندي هاي البالغة من العمر 77 عامًا للديلي ميل: إن ما قاله المسؤول الروسي تهديد رهيب، مشيرةً إلى أنها عندما سمعته لأول مرة، بكت كثيرًا ولا تزال حتى الساعة تشعر بالقلق.

ومن المقرر أن يعود ابنها إلى محطة كازاخستان التابعة للوكالة الروسية، بعد 355 يومًا قضاها في المدار وهي أطول فترة يقضيها رائد فضاء غربي هناك.

لكن روغوزين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نشر مؤخرًا على تويتر تغريدة هددّ من خلالها مصير رائد الفضاء الأميركي والمحطة الفضائية كلها.

فبحال فصل الجزء الروسي منها، يمكن أن يتسبب ذلك في انهيار المحطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على كوكب الأرض.

بدورها، طالبت والدة رائد الفضاء الأميركي، وهي معلمة متقاعدة من مينيابوليس بولاية مينيسوتا، جميع الأطراف بالهدوء، مضيفة: "إنه لأمر مخز حقًا أن يتم تسييس الموضوع بهذه الطريقة. إنها صدمة كبيرة. زوجته جولي قلقة للغاية في تكساس. الوضع صعب جدًا عليها الآن".

المصدر / وكالات