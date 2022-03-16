البيت الأبيض: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا سيؤدي لحرب مع روسيا

أكد البيت الأبيض، أن فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا سيصعد الصراع مع روسيا، مشيرًا إلى أنه ليس في مصلحة أحد الدخول في حرب مع موسكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن حظر الطيران في أجواء أوكرانيا قد يؤدي إلى حرب مع روسيا وهي قوة نووية.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية بصدد تقييم مطالب الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي، مضيفة أن الرئيس الأوكراني يطالب بالمساندة الجوية وستتابع الإدارة الأمريكية اليوم كلمته أمام الكونجرس.

ويطالب زيلينكسي بإلحاح الغربيين بمنع الطائرات الروسية من دخول المجال الجوي الأوكراني، لكن حلف شمال الأطلسي رفض حتى الآن فرض منطقة حظر جوي.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في قمتي الناتو والاتحاد الأوروبي في بروكسل في 24 مارس، حيث سيؤكد التزام واشنطن الصلب بأمن الحلفاء.

المصدر / وكالات