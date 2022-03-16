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جنرال أمريكي: إيران تمتلك آلاف الصواريخ الباليستية جزء منها يصل "تل أبيب"

16 مارس 2022 . الساعة 00:20 بتوقيت القدس
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حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية "كينيث ماكنزي"، من امتلاك إيران لنحو 3000 صاروخ باليستي من مختلف الأنواع.

وقال خلال جلسة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، إن جزءا من الصواريخ الباليستية الإيرانية يمكن أن تصل (تل أبيب).

وأشار ماكنزي، إلى أن الصواريخ الايرانية لا يمكنها الوصول إلى أوروبا. موضحا، أن إيران خلال السنوات الخمس الأخيرة استثمرت موارد كثيرة في برنامج صواريخها لزيادة مدى الصواريخ وزيادة دقتها.

وقال: "رأينا ذلك في الهجوم على القاعدة الأمريكية في عين الأسد في العراق في كانون ثاني/يناير 2020، بعد اغتيال سليماني".

وأضاف ماكنزي: إيران هي التهديد الأكبر على المصالح الأمريكية، وقدراتها الباليستية تشكل تهديدا وجوديا على أمن كل دولة في المنطقة، بما يشمل شركائنا المقربين".

وأكد، أن قدرات إيران في الصواريخ الباليستية والمسيرات "مقلقة جدا" بالنسبة للأمريكيين.

المصدر / وكالات
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#تل أبيب #إيران #أمريكا #صواريخ

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