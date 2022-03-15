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بينهم صحفي.. اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

15 مارس 2022 . الساعة 22:59 بتوقيت القدس
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الشباب الثائر أشعلوا الإطارات خلال تصديهم لاقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال المطاطي، خلال اقتحام المستوطنين، لقبر يوسف شرقي نابلس، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت شبكة "قدس" الإخبارية، أن مراسلها في نابلس عبدالله بحش، أصيب برصاص الاحتلال المطاطي خلال تغطيته الاقتحام.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات تدور بين المواطنين وقوات الاحتلال، لمنع وصول المستوطنين إلى منطقة قبر يوسف .

واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم، المنطقة الشرقية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات، تخللها اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #قوات الاحتلال #قبر يوسف

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