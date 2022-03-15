فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قناة عبرية: السلطة طلبت تأجيل اقتحام المستوطنين لـ"قبر يوسف"

الاحتلال يُعلن اكتشاف متحورة جديدة من "كورونا"

أسعار اللحوم والدجاج والخضروات في غزة الأربعاء 16 مارس

"الهليون".. رواية تؤرخ للمقاومة ولا تؤسطر للجاسوسية الإسرائيلية

"أساتذة الجامعات" يستنكر قرارات الاحتلال تجاه المسيرة التعليمية الجامعية

"دراسة": وجبات البروتين تمنع ارتفاع ضغط الدم بنسبة 66%

إيران ترد والهدف "مركز استخباري صهيوني"

إضراب في "رهط" اليوم احتجاجا على مقتل الشهيد "الهربد"

تركيا تُعيد مياه التطبيع إلى مجاريها

الحرب والمفاوضات

إعلان تيك توك داخلي

بينهم صحفي.. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

15 مارس 2022 . الساعة 22:59 بتوقيت القدس
...
الشباب الثائر أشعلوا الإطارات خلال تصديهم لاقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال المطاطي، خلال اقتحام المستوطنين، لقبر يوسف شرقي نابلس، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت شبكة "قدس" الإخبارية، أن مراسلها في نابلس عبدالله بحش، أصيب برصاص الاحتلال المطاطي خلال تغطيته الاقتحام.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات تدور بين المواطنين وقوات الاحتلال، لمنع وصول المستوطنين إلى منطقة قبر يوسف .

واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم، المنطقة الشرقية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات، تخللها اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#نابلس #قوات الاحتلال #قبر يوسف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة