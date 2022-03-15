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مرداوي: شعبنا موحدٌ تحت سقف المقاومة ولا يثق بسلطة تُنسق مع الاحتلال

15 مارس 2022 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
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قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن إعدام الاحتلال لثلاثة شبان في الضفة والقدس والداخل المحتل يؤكد أن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في مقاومته لا يكل ولا يمل حتى تحقيق أهدافه.

وأكد مرداوي في حديثه لقناة الأقصى، أن إعدام الشبان الثلاثة اليوم يؤكد أن الفلسطينيين موحدون تحت سقف المقاومة الذي سيفضي حتما إلى النصر المؤزر ودحر الاحتلال.

وأشار إلى أنه ومنذ عام 2014 حتى عام 2022 الأمور تتجه نحو المقاومة المستمرة مع الاحتلال، ولن يهنأ الاحتلال في فلسطين، وطالما أن شعبنا يصر على استعادة حقوقه ومقدساته، ولن يتخلى عن هويته ووطنه، وأن ما يجري في النقب المحتل خير دليل على ذلك.

وأوضح مرداوي أن الشعب الفلسطيني لا يثق بالسلطة التي تنسق أمنيا مع الاحتلال الذي يبطش بشعبنا ويرتكب الجرائم بحقه، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول استرداد ما خسره في قطاع غزة لكنه يفشل في ذلك لأنه جاء بالمقاومة.

وأضاف أن "الاحتلال يزوّر المقدسات الفلسطينية ولا يمكن أن يكون جزءا من التراب الفلسطيني، و شعبنا في المرحلة القادمة لن يبخل على وطنه بشيء وسيبذل كل جهد مستطاع لاستعادة حقوقه".

المصدر / فلسطين أون لاين
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