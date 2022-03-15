عكرمة صبري: هناك تخوف من إجراءات الاحتلال في شهر رمضان

دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إلى شد الرحال للأقصى غدا وبعد غد الخميس (16 و17 من الشهر الجاري)، لمنع تدنيسه من الجماعات الاستيطانية.

وشدد صبري في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكثيف التواجد الفلسطيني في الأقصى تزامنا مع نية جماعات المستوطنين تنفيذ اقتحام جماعي للمسجد بأعداد كبيرة في ما يسمى "عيد المساخر" أو "البوريم".



وقال صبري "إن هناك تخوف من الإجراءات الاحتلالية التي يمكن أن تقوم بها سلطات الاحتلال في شهر رمضان، ونخشى من تكرار أحداث العام الماضي التي أدّت إلى اندلاع حرب".

وتحاول "جماعات الهيكل" المزعوم خلال أعيادها، فرض طقوسها التلمودية داخل المسجد الأقصى، وقراءة فقرات توراتية بصوت مرتفع داخل الأقصى وبشكل جماعي، وشعائر تلمودية، عدا عن محاولة إدخال البوق والأدوات والملابس التنكرية، والغناء والرقص والاحتفال على أبوابه.





المصدر / فلسطين أون لاين