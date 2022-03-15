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روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأمريكي ومسؤولين آخرين

15 مارس 2022 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
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بايدن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوباتٍ على أشخاص ومسؤولين أمريكيين.

وفرضت الخارجية عقوبات شخصية على الرئيس الأميركي جو بايدن، كما وأدرجت وزير الخارجية الأميركي على قائمة "المحظورين".

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها فرض عقوبات على هيلاري كلينتون، مشددةً على أن العقوبات على عدد من المسؤولين الأميركيين هي رد على العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس.

وبينت أن العقوبات تنطبق أيضاً على وزير الدفاع الأميركي ومستشار الأمن القومي ورئيس سي أي إيه.

وفي وقتٍ سابق من اليوم،أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا، استهدفت 15 فرداً وكياناً واحداً.

وأوضحت أن العقوبات تشمل إجراءات جديدة ضد رئيس بيلاروسيا وأحد أقربائه.

ويشن الاتحاد الأوروبي ودول غربية عدة، إضافةً للولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي وصلت إلى أسبوعها الثالث.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #بادين

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