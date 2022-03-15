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إريكسن في منتخب الدنمارك لأول مرة منذ يورو 2020

15 مارس 2022 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
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عاد النجم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن إلى قائمة منتخب بلاده، وذلك بعد إصابته بسكتة قلبية في يورو 2020.

وذكر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان صحفي أن اللاعب الذي عاد إلى المنافسات نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي مع فريقه الجديد برينتفورد الإنجليزي، سيكون ضمن قائمة المنتخب الدنماركي لخوض المباراتين الوديتين أمام هولندا وصربيا في نهاية آذار/ مارس.

وعاد الدانماركي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تألق فيه بين 2013 و2020 خلال دفاعه عن ألوان توتنهام قبل ترك الأخير للالتحاق بإنتر الإيطالي.

ولكن مع خضوعه لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى، اضطر إلى الرحيل عن "نيراتسوري" بالتراضي.

وقال مدرب المنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند للصحافيين: "إنه (إريكسن) في حالة جيدة. لقد تابعته عن كثب. كنت مؤخراً في لندن لرؤيته وتقييمه. رأيته في التمارين وخلال مباراة، وكان جسدياً قوياً للغاية".

وأضاف المدرب: "هناك دائما أشياء يمكن تحسينها، وهذا طبيعي، لكنه يلعب بمستوى عال جداً".

وخاض إريكسن 109 مباريات دولية، وأحرز 36 هدفا للمنتخب الدنماركي الذي تأهل إلى كأس العالم قطر 2022.
 

المصدر / وكالات
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#رياضة #كريستيان إريكسن

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