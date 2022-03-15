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أقامته الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الداخل المحتل

بالصور بيت عزاء لشهداء الضفة والنقب في غزة

15 مارس 2022 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
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غزة/ عبد الرحمن مهاني:

أقامت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المحتل، اليوم الثلاثاء، خيمة عزاء لشهداء الضفة المحتلة والنقب الذين ارتقوا صباح اليوم.

وشارك في بيت العزاء الذي أقيم في ساحة الجندي وسط مدينة غزة، شخصياتٌ وطنية واعتبارية وممثلون عن الفصائل ووجهاء وعشائر ومخاتير.

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن إقامة خيمة العزاء للشهداء الثلاثة، في غزة تأكيدٌ على الوحدة الفلسطينية ووحدة القضية.

وأكد رضوان لـ "فلسطين أون لاين، أن هذه الدماء الزكية ستكون وقوداً ينير درب المقاومة والشهادة، مشيراً إلى أن الرد على هذه الجريمة هو بتصعيد المقاومة في الضفة المحتلة.

من جانبه قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، إن دماء هؤلاء الشهداء تُلطخ وجوهَ من يدّعون التسوية والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع شهاب "إن دماءهم تؤكد على أن هذه الأرض لن تقبل القسمة، وهم خير شاهد على قدسية فلسطين".

وأكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، والمقاومة الفلسطينية مستمرة وسوف تثأر للشهداء، والرد على هذه الجرائم من خلال استمرار الشعب الفلسطيني بالنضال ضد الاحتلال.

بدوره قال منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية زكي دبابش، بأن غزة ومقاومتها تتابع كل الأمور التي تحدث في النقب والداخل المحتل، مؤكداً أن الاحتلال سيدفع الثمن إزاءَ هذه الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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