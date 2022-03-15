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عشية موعد أعلنوه لاقتحام الأقصى

الاحتلال يستنفر قواته في القدس المحتلة لتأمين أعياد المستوطنين

15 مارس 2022 . الساعة 16:55 بتوقيت القدس
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أعلنت شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، استنفار عناصرها في ظل دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في عيدهم العبري “المساخر” أو ما يطلقون عليه “البوريم” يومي الأربعاء والخميس.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن شرطة الاحتلال استنفرت قواتها في العاصمة المحتلة عشية إعلان المستوطنين نيتهم اقتحام المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس (غدًا وبعد غد) للاحتفال بعيدهم “المساخر”.

وبحسب الصحيفة فإن هذا الإعلان يأتي في ظل مخاوف شديدة من تنفيذ فلسطينيين عمليات طعن. كما أن ذلك يأتي في ظل الخلافات الشديدة بين “وزارة الأمن الداخلي” التابعة للاحتلال وجيشه حول الصلاحيات والتسهيلات وطريقة التعامل مع الفلسطينيين خلال شهر رمضان.

وظهرت تلك الخلافات بشكل واضح خلال الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الاحتلال بينت يوم الأحد الماضي مع رؤساء “الأجهزة الأمنية” التابعة للاحتلال حول الاستعدادات والخطوات التي ستتخذها “إسرائيل” خلال شهر رمضان.

وحذر “وزير الأمن الداخلي” عومر بارليف من التصعيد قبل نحو أسبوع، وقال: “الإرهابيون والمتطرفون سيواصلون محاولة إحراق المنطقة“. في حين قال أحد كبار المسؤولين في شرطة الاحتلال “يبدو أن إرهاب السكاكين قد عاد”.

المصدر / فلسطين أون لاين
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