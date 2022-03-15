وظيفة شاغرة في شركة تيك زون

إعلان توظيف صادر عن شركة تيك زون تعلن فيه عن توفر فرصة عمل بمسمى وظيفي (مطور Laravel).
شرط التسجيل
- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر وهندسة البرمجيات أو تكنولوجيا المعلومات.
- الحد الأدنى من الخبرة 4 سنوات في إطار العمل Laravel
- خبرة باستخدام Git
- خبرة مسبقة لا تقل عن سنة في العمل على : RestFull API , Vue , Firebase.
- معرفة تامة بقواعد البيانات mysql ومعرفة انشاء قواعد البيانات للمواقع وحمايتها
- امكانية العمل منفرد أو ضمن فريق عمل جماعي على المشاريع الكبيرة
- يفضل من لديه خبرة في تحسين المواقع التي يتم إنشاؤها من قبله و تطويرها و تحديثها بشكل مستمر
- كتابة اكواد نظيفة وخالية من الأخطاء مع دقة الملاحظة وجودة العمل الذي يتم تسليمه
- القدرة على العمل تحت الضغط.
ملاحظات :
- الوظيفة خاصة بالذكور فقط.
- مدة العقد: سنة أول ثلاث أشهر تجريبية وبراتب.
- الراتب: حسب الخبرة.
- آخر موعد للتسجيل: 2022/03/20.
- طبيعة العمل: دوام كامل.
- مقر العمل: خانيونس - شارع صلاح الدين - عمارة الأمير الطابق الأول.
طريقة التسجيل
- الرجاء ممن يجد في نفسه الكفاءة ارسال السيرة الذاتية وروابط من الاعمال التي قمت بتنفيذها الى البريد