وظيفة شاغرة في شركة تيك زون

إعلان توظيف صادر عن شركة تيك زون تعلن فيه عن توفر فرصة عمل بمسمى وظيفي (مطور Laravel).

شرط التسجيل

- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر وهندسة البرمجيات أو تكنولوجيا المعلومات.

- الحد الأدنى من الخبرة 4 سنوات في إطار العمل Laravel

- خبرة باستخدام Git

- خبرة مسبقة لا تقل عن سنة في العمل على : RestFull API , Vue , Firebase.

- معرفة تامة بقواعد البيانات mysql ومعرفة انشاء قواعد البيانات للمواقع وحمايتها

- امكانية العمل منفرد أو ضمن فريق عمل جماعي على المشاريع الكبيرة

- يفضل من لديه خبرة في تحسين المواقع التي يتم إنشاؤها من قبله و تطويرها و تحديثها بشكل مستمر

- كتابة اكواد نظيفة وخالية من الأخطاء مع دقة الملاحظة وجودة العمل الذي يتم تسليمه

- القدرة على العمل تحت الضغط.

ملاحظات :

- الوظيفة خاصة بالذكور فقط.

- مدة العقد: سنة أول ثلاث أشهر تجريبية وبراتب.

- الراتب: حسب الخبرة.

- آخر موعد للتسجيل: 2022/03/20.

- طبيعة العمل: دوام كامل.

- مقر العمل: خانيونس - شارع صلاح الدين - عمارة الأمير الطابق الأول.

طريقة التسجيل

- الرجاء ممن يجد في نفسه الكفاءة ارسال السيرة الذاتية وروابط من الاعمال التي قمت بتنفيذها الى البريد

[email protected]