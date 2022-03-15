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لمنع أي تصعيد محتمل ..

إعلام الاحتلال: عباس سيستقبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في رام الله خلال أيام

15 مارس 2022 . الساعة 15:34 بتوقيت القدس
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يعتزم وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي"، عومير بارليف، التوجه خلال الأيام المقبلة، إلى رام الله للقاء رئيس سلطة رام الله محمود عباس، وفقًا للقناة 12 العبرية.

وقالت القناة العبرية: إن بارليف سيبحث مع عباس موضوع القيود المتعلقة بشهر رمضان، وتشديد التنسيق المشترك لمنع أي تصعيد محتمل.

وأجرى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يوم الأحد الماضي، جلسة تقييم للأوضاع بحضور جميع رؤساء الأجهزة الأمنية حول الاستعدادات والخطوات التي ستتخذ خلال رمضان في ظل حالة التوتر الأخيرة.

وتخشى حكومة بينيت من أن تتدهور الأوضاع في الأيام والأسابيع المقبلة.

ومنذ بداية العام الجاري، أجرى وزير الشؤون المدينة في حكومة رام الله حسين الشيخ، ثلاثة لقاءات مع قادة الاحتلال، كان آخرها في التاسع من مارس/ آذار الجاري، مع وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، دون تحديد مكان الاجتماع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال

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