الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا بالداخل المحتل تنعى الشهداء الثلاثة

نعت الهيئة الوطنية لدعم واسناد جماهير شعبنا في الداخل شهداء شعبنا الثلاثة الذين ارتقوا فجر وصباح هذا اليوم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الهيئة في تصريح لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن قيام قوات الاحتلال بعمليات الاغتيال يؤكد استمرارها بالعدوان على شعبنا في كافة أماكن تواجده وضربها بعرض الحائط القانون الدولي من خلال القتل العمد وبدم بارد دون أي اكتراث بمنظومة حقوق الانسان، "فاغتيال الشهيد سند الهربد استمرار للعدوان على الأرض بعد الاعلان الاسرائيلي عن استئناف مخطط التهجير والتشجير".

وأضافت: "إننا إذ ندين ونشجب بشدة عمليات الاغتيال الاحتلالية ونؤكد بأن أبلغ رد على ذلك يكمن بتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم بين مكونات شعبنا السياسية والجغرافية لمواجهة التحديات المفروضة من قبل الاحتلال والتي ترمي إلى كي الوعي وشطب حقوقنا الثابتة والمشروعة غير قابلة للتصرف".

وأكملت الهيئة :"لقد آن الأوان لقيام المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين، والعمل على فرض عقوبات على دولة الاحتلال التي تنكل بأبناء شعبنا عبر عمليات الاغتيال والاعتقال ومصادرة الأراضي وتهويد القدس والتطهير العرقي والتمييز العنصري الى جانب حصار قطاع غزة كما أكد تقرير امنستي".

وشددت على أن ممارسات الاحتلال تؤكد ضرورة عدم الرهان على المفاوضات وتعزيز أشكال المقاومة الشعبية ذات الاجماع الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري، كما تكمن بالشروع الفوري بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة على قاعدة ديمقراطية وتشاركية.

كما وشددت على أن تجاوز ازدواجية المعايير يكمن فقط بالانتصار لعدالة قضية شعبنا ولحقوقه الثابتة بالحرية والاستقلال والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين