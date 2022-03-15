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مباحث التموين تحرر 228 محضر ضبط لسلع مخالفة للأسعار

15 مارس 2022 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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حررت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في الشرطة خلال جولاتها الميدانية الأسبوع الجاري، 228 محضر ضبط لسلع مخالفة للأسعار المقرة من وزارة الاقتصاد، وذلك في إطار حمايتها للأسواق المحلية من استغلال واحتكار بعض التجار للمواطنين.

وبينت مباحث التموين أنها أحالت ملفات 44 تاجراً مخالفاً لمفتشي تحقيق الشرطة وللدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، لقيامهم استغلال حاجة المواطنين للسلع والمواد التموينية الأساسية، من خلال رفع أسعارها.

وأشارت إلى أن طواقمها المنتشرة على مدار الساعة في الميدان، تكثف من جهودها في المتابعة لحالة السلع والمواد الأساسية، مشددةً على أنها ستضرب بيد من حديد كل من يخالف القوانين واللوائح المقرة من قبل الجهات المختصة.

وجددت مباحث التموين تأكيدها للمواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية شكاوى (احتكار _ رفع أسعار _ مواد منتهية الصلاحية) وذلك من خلال التواصل عبر الرسائل والواتساب فقط على الرقم التالي: 0595959400

المصدر / فلسطين أون لاين
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