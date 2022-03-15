"الهيئة الوطنية" تنعى الشهداء الثلاثة وتدعو لتعزيز التلاحم الوطني

نعت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل منذ عام 1948،الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا فجر اليوم الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

والشهداء هم: الشهيد سند الهربد (27 عامًا) من مدينة رهط في النقب وذلك أثناء محاولة اعتقاله، والشهيد نادر ريّان (17 عامًا) من مخيم بلاطة أثناء عملية اقتحام المخيم من قِبل جنود الاحتلال، والشهيد علاء شحام بالعشرينات من عمره من مُخيّم قلنديا أثناء اقتحام المُخيّم من قبل جنود الاحتلال أيضًا.

وقالت الهيئة في بيانٍ صحفيٍّ: "إنّ قيام قوات الاحتلال بعملياتِ الاغتيال يُؤكّد استمرارها بالعدوان على شعبنا في كافّة أماكن تواجده وضربِها بعرضِ الحائطِ القانون الدولي من خلال القتل العمد وبدمٍ باردٍ دون أيّ اكتراثٍ بمنظومةِ حقوقِ الإنسان"، مُستدركة: "إنّ اغتيال الشهيد سند الهربد هو استمرار للعدوان على الأرض بعد الإعلان الإسرائيلي عن استئناف مُخطّط التهجير".

وعبّرت الهيئة عن إدانتها وشجبِها الشديد لعمليات الاغتيال الاحتلالية بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني، مُؤكّدة أنّ "أبلغ ردٍّ على ذلك يكمُنُ بتحقيقِ الوحدة الوطنية وتعزيزِ التلاحم بين مُكوّنات شعبِنا السياسية والجغرافية لمواجهة التحدّيات المفروضة من قِبل الاحتلال والتي ترمي إلى كيِّ الوعيِ وشطبِ حقوقنا الثابتة والمشروعة غير قابلة للتصرف".

وتابعت: "آنَ الأوان لقيامِ المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين، والعمل على فرض عقوباتٍ على دولة الاحتلال التي تُنكّل بأبناءِ شعبنا عبر عملياتِ الاغتيال والاعتقال ومُصادرة الأراضي وتهويدِ القدس والتطهير العرقي والتمييز العُنصري إلى جانب حصار قطاع غزة كما أكد تقرير أمنستي".

واستطردت: "إنّ ممارسات الاحتلال تؤكد ضرورة عدم الرّهان على المفاوضات وتعزيز أشكال المقاومة الشعبية ذات الإجماع الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان والتمييز العُنصري، كما تكمن بالشروع الفوري بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة على قاعدة ديمقراطية وتشارُكية.

وختمت بالقول: "إنّ تجاوزَ ازدواجيةِ المعايير يكمُن فقط بالانتصار لعدالة قضيةِ شعبنا ولحقوقِه الثابتة بالحرية والاستقلال والعودة".

المصدر / فلسطين أون لاين