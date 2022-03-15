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53 مستوطنا اقتحموا "الأقصى" بحراسة مشددة

15 مارس 2022 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم، اليوم الثلاثاء، 53 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن هؤلاء المستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة، ملفتة إلى أن 814 مستوطنا اقتحموا "الأقصى" الأسبوع الماضي.

ويشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #اقتحام الأقصى #مستوطنين

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