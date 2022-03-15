"حماس" تزف الشهداء الثلاثة وتدعو للاشتباك مع الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهداء الشباب الأبطال: نادر هيثم ريان (17 عاماً) من نابلس، وسند سالم الهربد (27 عاماً) من النقب المحتل، وعلاء شحام من قلنديا، الذين ارتقوا برصاص قوّات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنَّ دماء الشهداء الطاهرة التي سالت اليوم، قد جسّدت ملحمة وطنية عنوانها وحدة شعبنا في طريق المقاومة والتحرير والعودة، مبينةً أنها ستبقى وقودًا يحرّك جذوة الانتفاضة في كلّ شبر من أرضنا، ويغذّي حالة الاشتباك الشعبي والمسلّح مع العدو الصهيوني.

وبعثت الحركة بخالص التعازي إلى أهلنا في نابلس والنقب وقلنديا، القابضين على زناد التضحية والصمود والمقاومة، مشددةً على أيادي أبناء شعبنا وشبابنا الثائرين لمزيد من الاشتباك مع العدو رداً على جرائمه، ودفاعًا عن القدس والأقصى، وليكن تشييع ثلة شهدائنا الأبرار عنوانًا لغضب شعبي متواصل، حتّى انتزاع حقوقنا المشروعة وزوال الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين