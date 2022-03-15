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"الأسرى ماضون بإضراب عن الطعام"

"شؤون الأسرى": إدارة السجون تفرض عقوبات جديدة بحق الأسرى

15 مارس 2022 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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الأسرى داخل سجون الاحتلال (أرشيف)

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، على أنّ إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، تُقدم على فرض عقوبات جديدة بحق جميع الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة في بيانٍصحفي، أنّ هذه العقوبات تأتي استكمالاً للهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال بحقهم منذ أكثر من شهر.

وأشارت إلى أنّ إدارة السجون صادرت معدات الطبخ من الأسرى في كافة المعتقلات، ومنعتهم من استخدام أدوات الطبخ وبرادات الشاي وصواني الطعام والمعالق، تحت ذريعة أنّ هذه الأدوات مصنوعة من الحديد، وبالتالي تم مصادرتها لدواعي أمنية، مُبيّنةً أنّ إدارة السجون قامت بحرمان الأسرى من عدة أصناف من الخضار والفواكه وصادرتها من الأقسام.

وذكرت أنه "بعد تصاعد الإجراءات العقابية والتنكيلية المنفذة بحقهم، والتي أصبحت لا علاقة لها بالعقل والمنطق، فإنّهم ماضون بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيكون بتاريخ 25 مارس الجاري، وذلك لاستعادة ما سُلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب عن الطعام #أسرى #إدارة السجون

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